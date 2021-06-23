Kıvanç Tatlıtuğ yeni dizisi için Bodrum'da kamera karşısına geçti

Kıvanç Tatlıtuğ ile Özge Özpirinçci'nin başrollerini paylaştığı Bir Denizaltı Hikayesi isimli dizinin çekimleri Bodrum Gündoğan'da başladı.



Uzun bir aradan sonra yeniden kamera karşısına geçen Tatlıtuğ'un, dizide Arman isminde bir denizaltı araştırmacısını oynayacağı öğrenildi. Gündoğan koyunda rolü gereği dalışlar yapan ünlü oyuncuya kalabalık bir set ekibi eşlik etti. Gün boyu çekimlerin sürdüğü dizi setine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.



Dijital platformda yayınlanacak olan dizinin çekimlerine Ege sahillerinde devam edileceği öğrenildi.