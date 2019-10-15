Kıvanç Tatlıtuğ'un, üç yıl önce evlendiği Başak Dizer'e ihanet ettiği - aldattığı yönündeki iddiaları Twitter hesabından cevap verdi. Asılsız haber ve yorumlar hakkında yasal hakkını kullanacağını söyleyen 35 yaşındaki oyuncu tweet'lerinde şunları yazdı:

"SÜKUNETLE TAKİP EDİYORUM"



Son zamanlarda çeşitli olaylar üzerinden hakkımda yapılan haberleri sükunetle takip ediyorum. Benim oyunculuğum veya yaptığım işlerle ilgili her zaman istediğiniz eleştiriyi yapma hakkına sahipsiniz.

"HİÇE SAYAR HALE GELDİ"

Ancak birkaç gündür ailem ve evliliğim hakkında yapılan haberler gerek kişilik haklarımı, gerek ailenin kutsallığını hiçe sayar hale gelmiştir. Zira hiçbir belge ve delil olmadan medya aracılığıyla evliliğime dair gerçek olmayan söylemleri kabul edemem.

"ANLAŞILIR GİBİ DEĞİL"



Eşimle henüz birlikteliğimizin başlamadığı bir dönemde 2013 yılında reklam filmi çektiğim ve bir daha hiç karşılaşmadığım mesai arkadaşımla “bir ilişki yaşıyor mu” başlığıyla yalan bir haber yaratma gayesi içerisinde yapılan habercilik anlayışı anlaşılır gibi değil.

"HUKUK MÜCADELESİNE ÖRNEK OLACAK"

Bu kapsamda hakkımda yapılan asılsız haber ve yorumlar aleyhine yasal haklarımı kullanmak mecburiyetinde bırakıldığımı, bu hukuk mücadelesinin bir örnek olarak hatırlanmasını sağlayacağımı, herkesin bilgisine sunarım.

