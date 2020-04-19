Kıvanç Tatlıtuğ'un şifalı beslenme listesi

Başak Dizer'in bir süre önce zatürre tedavisi gören eşi Kıvanç Tatlıtuğ için hazırladığı şifalı yiyecekler listesinde ilik suyu, kereviz sapı suyu gibi besinler yer alıyor.

19.04.2020 - 12:20

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Kıvanç Tatlıtuğ taburcu oldu

Kıvanç Tatlıtuğ iki hafta önce corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, testi negatif çıkmıştı. Zatürre tedavisinin ardından taburcu olan Tatlıtuğ’a eşi Başak Dizer Tatlıtuğ bebek gibi bakıyor.

Posta'nın haberine göre, Başak Dizer Tatlıtuğ iki uzmanla birlikte Kıvanç Tatlıtuğ’a sebze, kurubaklagil, beyaz etten oluşan yeni beslenme düzeni oluşturdu.

Üç ana, bir ara öğünden oluşan listede şunlar da var:

● İlik suyu

● Kereviz sapı suyu

● C vitamini yüksek kivi ve ejder meyvesi

● Zencefil

● Ceviz ve badem

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