Koruk suyu nedir, nasıl yapılır?

Vazgeçilmez bir şifa deposu olarak bilinen koruk suyu, MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümünden sonra izleyiciler tarafından merak edildi.

Konuk şef Osman Sezener, yarışmacılardan kırlangıç balığı yaparken yaratıcılıklarını koruk suyu ile göstermelerini istedi.

KORUK SUYU NEDİR?

Koruk suyu, olgunlaşmamış üzümleri ezip suyunu çıkartarak elde dilen oldukça ekşi, asitli bir içecektir.



Orta çağ Avrupası'nda, özellikle Batı Avrupa'da en yaygın içeceklerden biridir.

KORUK SUYU NASIL YAPILIR?



Malzemeler:



2 salkım koruk



1 su bardağı su



Tuz

Asmadan koparılmış taze korukları yıkayın, sirkeli suda bir süre bekletin ve temiz suyla iyice durulayın. Ezerek suyunu çıkartın. Ardından ezilen korukların içine 1 su bardağı su ilave edin.



Korukları elle biraz sıkıp tülbentten geçirerek süzün. Daha sonra biraz tuz ilave edin. Yemeklerin yanında içebilirsiniz.

KORUK SUYUNUN FAYDALARI

Koruk suyu iştah açıcı bir özellik sağlar.



Vücutta birikmiş olan zararlı toksinlerin atımına katkı sağlar.



Antioksidan kaynağı olarak öne çıkar.



Birçok farklı dış zararlıya karşı vücudu korur.



Bağışıklık sistemini önemli oranda güçlendirir.



Göz sağlığına koruyucu bir etkisi bulunur.

