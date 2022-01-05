MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümüne konuk şef olarak katılan Ahmet Dede, yarışmacılara imza tabağı olan zerdeçallı fener balığı tava tarifinin detaylarını anlattı. Peki zerdeçallı fener balığı tava nasıl yapılır? İşte MasterChef zerdeçallı fener balığı tava tarifi ve malzemeleri... Michelin yıldızlı şef Ahmet Dede, MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümüne konuk şef olarak katıldı.Dede, yarışmacılara ilk oyunda yapacakları zerdeçallı fener balığı tavanın tarifini detayları ile anlattı.Zerdeçallı fener balığı tava tarifi ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekti.ZERDEÇALLI FENER BALIĞI TAVA TARİFİ NASIL YAPILIR? GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?Fener balığı Tava2 kg fener balığı 100 gr tereyağı misolu1 diş sarımsak2 adet kaffir lime yaprağı 5 gr limon suyu1 adet tüm fener balığı (2 - 2.5 kg ağırlığında)4 kg fener balığının 2 adet yanağıFener balığı prep yapılır. Tabağa başlanırken önce ayçicek yağında teflon tavada altın sarısı olana kadar kızartılır. Daha sonra altı kısılıp sarımsak ve miso tereyağı ile banyo yaptırılır. Son bir dakikada lime yaprağı ve son 5 saniyede limon suyu eklenir ve balık tavadan dinlenmeye başka bir konteynere alınır. 60 derece fırında dinlenmeye alınır ve tavadaki tereyağı da üstüne dökülür.Midye ve Zerdeçallı İsot Sos1 kg siyah bebek midye2 gr zerdeçal 2 gr kına isot 300 gr beyaz şarap 500 gr krema 100 ml portakal suyu 100 ml greyfurt suyu 100 ml mandalina suyu3 adet kaffir lime yaprağı 2 gr lesitin Temizlenmiş olan midyeleri beyaz şarap ile geniş bir sos tenceresine koyup birlikte kapağı kapalı bir şekilde kaynamaya getirip altını kısıp 30 dakika kısık ateşte reduction yaptıktan sonra ince süzgeçten geçirip 2 kez tekrar temiz bir tencereye alıp yarı yarıya tekrar reduction yapın.Daha sonra kremayı ekleyip %40 oranında tekrar reduction yapın ayrı bir tencerede taze meyve suyularını %80 oranında çektirip çektirdiğimiz kremalı karşımın içine tadına bakarak ekleyip baharat ayarını yapın ve kaffir lime yapraklarını ekleyip 10 dakika infuz yaptıktan sonra süzdürün.Slice Confi Mantar5 adet Kestane ya da Shitake taze mantar 50 gr miso ve sarımsak clarify tereyağı 1 adet yağlı kâğıt Alüminyum folyo Küçük metal trey 1 adet lime limon Çok taze mantarlar, slice edilir ince ve yağlı kağıdın üzerine eşit bir şekilde dizilir. Mantarların üzerine eritilmiş olan misolu clarify tereyağı dökülür. Tekrar üzerine yağlı kâğıt ve alüminyum folyo kapatılıp 140 derece fırında 25 dakika konfi edilir. İşlem bitince tekrar mantarlar yeni bir yağlı kâğıdın üstüne hassas bir şekilde dizilir ve tabaklama için hazırlanmış olur.Tabak Garnitür10 adet taze çiğ fındık 5 adet greyfurt segment 1 adet Truff Mantar 3 gr Acı biber yağı 1 gr truff mantarı yağı Fener Balığı Lavaş Çıtırı400 gr su5 gr ayçicek yağı250 gr T55 un300 gr mısır unu fine5 gr tuz50 gr ekşi maya starterHepsini karıştır homojen 24 saat oda sıcaklığında bekletip, teflon tavaya fırça ile ince bir şekilde sürüp kısık ateşte pişir daha sonra yağlı kâğıtların arasına dizip kullanabilirsiniz.