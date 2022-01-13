Kremlin: Kanye West’in Rusya ziyaretinin organizasyonu ile ilgimiz yok

Billboard dergisi, ABD'li rapçi Kanye West'in bahar veya yaz aylarında Rusya’yı ziyaret edip Moskova’da Pazar Ayini konseri düzenlemeyi ve Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmeyi planladığını iddia etti. Kaynak olarak da danışmanı Ameer Sudan gösterildi.

RUSYA'YI İKİNCİ EVİ YAPMAYI PLANLIYOR



Sudan, West'in Rusya’yı ikinci evi yapmayı ve burada çok fazla vakit geçirmeyi planladığını, ayrıca iş faaliyetlerini Rusya’ya da yayıp milyarder Rus iş insanı Aras Agalarov ile işbirliği yapmak istediğini belirtti.



Gazetecilerin bu konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, “Başkanlık idaresinin ayin konusunda da ziyaretin organizasyonunda da muhatap olduğunu düşünmüyorum” yanıtını verdi.



Peskov, kendisi veya Putin’in West’in faaliyetleriyle ilgili bilgi sahibi olup olmadığı sorusuna da, “Herhangi bir değerlendirme yapabilecek kadar derin değil” yanıtını verdi.



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