Kuaförde rahatsızlanan Demet Evgar hastaneye kaldırıldı

Demet Evgar, bakım yaptırmak için gittiği Nişantaşı’ndaki kuaförde aniden rahatsızlandı. Ünlü oyuncu, kuaför çalışanları tarafından apar topar hastaneye götürüldü.

28.03.2021 - 15:21

Kuaförde rahatsızlanan Demet Evgar hastaneye kaldırıldı

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Ünlü oyuncu Demet Evgar, hastalık haberiyle hayranlarını korkuttu. Evgar, Nişantaşı'nda gittiği kuaförde aniden rahatsızlandı.

Hürriyet'in haberine göre, kuafördeki çalışanlar tarafından yakındaki hastaneye götürülen Demet Evgar’ın bir anda tutan ağrılarının nedeninin böbrek taşı olduğu anlaşıldı.

Ünlü oyuncu, yapılan müdahalenin ardından kendisini daha iyi hissetmeye başlayınca dinlenmek için evine geçti.

Sosyal medyayı aktif kullanan 40 yaşındaki oyuncu, dünkü paylaşımında Dünya Tiyatro Günü'nü kutlamıştı.

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