Kylie Jenner: Doğum sonrası süreç benim için çok zordu

Ünlü rapçi Travis Scott ile birlikteliğinden olan ikinci çocuğunu altı hafta önce kucağına alan Kylie Jenner, doğumuyla ilgili ilk defa konuştu.



Oğlunun doğum haberini paylaştığı gönderinin ardından sosyal medya hesabında sessizliğini koruyan Jenner, fanlarıyla gerçek duygularını paylaşmaya ve doğum sonrası yaşadığı süreci paylaşmaya karar verdi.



Wolf adında erkek bir çocuk dünyaya getiren yıldız, “Kızım Stormi’nin doğumunda yaşadığım deneyimden çok daha zor bir süreç geçirdim” dedi. Jenner’ın Travis Scott ile 4 yaşında Stormi adında bir kızı var.





SOSYAL MEDYADA TEPKİ OLUŞTU

Doğum sonrası dönemde hem mental hem de fiziksel anlamda çok zor bir dönem geçtiğini belirten Jenner, “Benim için hiç kolay değildi” diyerek sosyal medyada duygularını dile getirdi.



Jenner’ın doğum sonrası yaşadığı zorlukları paylaşması sosyal medyada takdir edilirken yeni doğum yapan kadınların üzerindeki baskıya karşı bir tepki oluştu.