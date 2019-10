Kızı Stormi’nin 6 Şubat 2018'de Instagram'a koyduğu fotoğrafıyla rekor kıran ve Instagram’da 149 milyon takipçisi olan Kylie Jenner, TikTok’ta da rekor kırdı.



Forbes tarafından dünyanın en genç milyarderi ilan edilen 22 yaşındaki Jenner’ın, YouTube’da yayınladığı videoda kızına söylediği iki kelimelik ninni görüntüsü, TikTok kullanıcılarına ilham veren en hızlı trend oldu.



TikTok kullanıcıları, Jenner’ın kızına söylediği ninni #RiseandShine etiketini kullanarak hızla yeni içerikler üretti. İlk videonun yayınlanmasından sonra, bir haftadan kısa sürede bu etiket altında yayınlanan videolarla 1 milyar görüntülenme oluşturuldu.

OFİSTE KIZININ ODASINI GÖSTERDİ, TİKTOK COŞTU

Her şey, Jenner’ın YouTube sayfasında çalışma ofisini tanıttığı video ile başladı. Videoda, ofisinin her köşesini tek tek anlatan Jenner, en son, kızı Stormi’nin de ofiste bir odası bulunduğunu söyleyerek odayı da hayranlarına gösterdi. Jenner’ın, odaya girdiğinde yatağında, henüz uyanmış olan Stormi’ye söylediği sadece üç kelimelik ninni sözü "rise and shine", TikTok’ta 1,2 milyar görüntülenme alan bir etikete dönüştü.

40 BİN VİDEO, 1 MİLYAR GÖRÜNTÜLENME

Bir TikTok sözcüsü yaptığı açıklamada, “Sadece beş günde bu sözün bir milyardan fazla görüntülenme alan 40 bin eğlenceli versiyonu çekildi” dedi.



TikTok adlı video oluşturma uygulamasının tüm dünyada 500 milyon civarında kullanıcısı bulunuyor.

TİKTOK ÇILGINLIĞI