Kylie Jenner'ın beslenme alışkanlıkları

Servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) unvanının sahibi Kylie Jenner beslenme alışkanlıkları anlattı. Güne kemik suyu içerek başladığını belirten Jenner, öğlenleri taco akşamları ise sushi tercih ettiğini, eve girmeyen tek şeyin ise fındık olduğunu söyledi.

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Stormi'nin 2. yaşı için düzenlediği Stormi World isimli doğum günü partisiyle gündemde olan Kylie Jenner Harper's Bazaar dergisine verdiği röportajda kendisinin ve kızının yemek alışkanlıklarını anlattı.

ŞEFTALİ ÇAYINA KARŞI DURAMIYOR

Sabahları ilk olarak lavantalı ve limonlu kemik suyu içtiğini söyleyen Jenner "Gün içerisinde iki kavanoz kemik suyu veya kereviz suyu içiyorum. Buzdolabımda bir çekmece dolusu taze kereviz var" dedi. Çok fazla çay ve kahve içtiğini bu nedenle de kafeinli içeceklere azaltmaya çalıştığını belirten Kylie Cosmetics'in sahibi şeftali çayı ve vanilyalı latte'ye karşı koyamadığını itiraf etti.

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"SINIRSIZCA NAR YİYEBİLİRİM"

Öğlen yemeklerinde farklı şeyler tükettiğini söyleyen Jenner "En çok limonlu tavuk, sebze, beyaz pirinç ve taco yiyorum. En sevdiğim şeyse nar. Sınırsızca nar yiyebilirim" dedi.

BAŞUCUNDA ELMA DİLİMLERİ

22 yaşındaki televizyon yıldızı akşam yemeğinde favori tercihinin sushi olduğunu söyledi.  Tüm koşullarda başucunda elma dilimleri bulundurduğunu, bunun buzdolabına saldırmasını engellediğini itiraf eden Kylie Jenner, evinde bulundurmadığı tek yiyeceğin fındık olduğunu ekledi. Tüm kuruyemiş çeşitlerinden uzak duran Jenner, Stormi’nin alerjik olduğunu ekledi.

STORMI AÇKEN KIZGIN OLUYOR

Kızının sürekli aç olduğunu ve aç olduğu zaman kızgın olan Stormi’nin kendisine çok benzediğini söyleyen Jenner, kızının kahvaltıda meyve, bagel (simit) ve hindi yemeği sevdiğini söyledi.

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