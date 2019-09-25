Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren oyuncu Larissa Gacamer, 11 Ekim’de vizyona girecek İkizler Projesi filminin Budapeşte’de gerçekleşen etkinliğinde yer aldı.
Filmin başrol oyuncusu Will Smith’in doğum günü kutlamasına katılan Larissa Gacemer, Will Smith’e çeyrek altın taktı.
Survivor yarışmasıyla adını duyuran son olarak O Hayat Benim dizisinde rol alan Gacemer, o anların videosunu sosyal medyada paylaştı.
Larissa Gacamer'den Will Smith'e çeyrek altın
Yaşam
Oyuncu Larissa Gacamer, dünyaca ünlü yıldız Will Smith'e çeyrek altın taktı. Gacamer o anları sosyal medyadan yayınladı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren oyuncu Larissa Gacamer, 11 Ekim’de vizyona girecek İkizler Projesi filminin Budapeşte’de gerçekleşen etkinliğinde yer aldı.