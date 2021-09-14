Lenfoma tedavisi gören oyuncu Boğaç Aksoy: Son mücadelemiz başlıyor

Boğaç Aksoy, lenf kanseriyle mücadele ediyor. Kemoterapi alan ve saçları dökülen Aksoy, son sağlık durumu hakkında takipçilerine bilgi verdi.



Tedavide son aşamaya geçildiğini duyuran Aksoy, "Ekim ayında son mücadelemiz başlıyor" dedi.



32 yaşındaki oyuncu, "Sevgili dostlarım; 'Beni iyileştirdin anne' dediğimde bu doğruydu. İlk günden bu güne harika yol kat ettik. Yüzde 95 oranında PET temiz çıktı. Ancak T hücreli non hockın olduğum için şimdi son kez hücre tedavisi ve maksimum dozda kemoterapi alacakmışım. Benim için de sürpriz oldu. 21 gün hastanede ailem ile son kez mücadelemiz olacak. Allah'ın izniyle, bir daha tekrarlamamak üzere bu hastalıktan kurtulmak istiyorum. Dualarını eksik etmeyin. Sevgiler, saygılar herkese..." açıklamasında bulundu.

BOĞAÇ AKSOY KİMDİR?



30 Temmuz 1989 İzmit doğumlu Boğaç Aksoy, 2006 yılında Fenerbahçe Lisesi'nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük bölümünde tamamladı.



Arka Sokaklar dizisinde izlediğimiz Boğaç Aksoy oyunculuk eğitimini ise Vahide Gördüm ve Altan Gördüm'ün kuruculuğunu yaptığı Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde tamamladı.



Oyunculuk hayatından önce ışıkçı olarak çalıştığını ve sahne tozu yuttuğunu belirten Aksoy, daha sonra pek çok reklam filmlerinde rol almıştı.