Lil Baby Paris'te gözaltına alındı

Lil Baby olarak tanınan ABD’li rap'çi Dominique Jones moda haftası için geldiği Paris'te uyuşturucu bulundurma suçuyla gözaltına alındı.

HARDEN'A İŞLEM YAPILMADI



AFP’nin haberine göre 26 yaşındaki rap'çi gözaltına alınırken, NBA yıldızı James Harden ile aynı otomobildeydi. Le Parisien gazetesinin haberi göre, yapılan arama sırasında araçta yaklaşık 20 gram esrar bulundu. Polis, Harden ile ilgili bir işlem yapmadı.

İKİ KEZ GRAMMY'E ADAY GÖSTERİLDİ



Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Önemlidir) hareketinin bir parçası olan Lil Baby’nin 2020’de The Bigger Picture parçası ile iki kez Grammy müzik ödülüne aday gösterilmişti.



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