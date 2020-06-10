Londra Moda Haftası'nın dijital takvimi açıklandı (34 tasarımcı katılıyor)

İngiliz Moda Konseyi, sanal showroomlar, panel tartışmaları ve etkileşimli teklifler içeren dijital Londra Moda Haftası'nı yeniden başlatıyor. Şovların yerini 12 Haziran'da piyasaya sürülen "moda, yenilik ve yaratıcılık" adanmış yeni bir dijital platform alacak.

34 TASARIMCI KATILACAK



Harpersbazaar'ın haberine göre Londra Moda Haftası dijital programına 34 tasarımcı katılıyor. Öne çıkan özellikler arasında Charles Jeffrey Loverboy yeni kapsül koleksiyonunu canlı akışla piyasaya sürürken, Hussein Chalayan, Elise By Olsen ile canlı bir sohbet yapacak ve SS20'nin yapımının perde arkasıyla bir film sunacak.



Craig Green, A-Cold-Wall, Matty Bovan, Edward Crutchley, Art School ve Bethany Williams gibi Londra'nın en büyük isimlerinden bazıları da moda haftası takviminde yer alıyor.



Sanal etkinlik, 12-14 Haziran tarihleri arasında Londra Moda Haftası'nın web sitesinde yayınlanacak ve programın tamamı yakında sunulacak.

