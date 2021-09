Lori Loughlin rüşvet skandalı sonrası oyunculuğa dönüyor

Full House dizisiyle tanınan ünlü Amerikalı oyuncu Lori Loughlin, adının karıştığı rüşvet skandalı sonrası tekrar oyunculuğa dönüyor. 57 yaşındaki ünlü oyuncu, daha önce rol aldığı When Calls the Heart adlı dizinin devamı niteliğindeki When Hope Calls: A Country Christmas adlı dizide rol alacak.



İki kızının Southern California Üniversitesi'ne girebilmesi için 500 bin dolar rüşvet verdiği ortaya çıkan Loughlin, geçen yıl aralık ayında iki aylık hapis cezasını tamamlamış ve şartlı tahliye edilmişti. Zor günleri geride bırakan ünlü oyuncu, tatil temalı yeni dizisi için hazırlıklara başladı.



Deadline'ın haberine göre Loughlin, Amerikan yayın kuruluşu GAC Family’nin iki sezonluk When Hope Calls: A Country Christmas adlı spin-off dizisi için bir buçuk yıl aradan sonra televizyona dönüyor.



Ünlü oyuncu, yeni dizide, Hallmark Channel’da 2014’ten itibaren yedi sezon yayınlanan When Calls the Heart dizisindeki karakterini yeniden canlandıracak.



Loughlin ve moda tasarımcısı eşi Mossimo Giannulli kızları Olivia Jade ve Isabella Rose'un üniversiteye kabul edilmesini sağlamak için yarım milyon dolar rüşvet vermişlerdi.

Loughlin, kızlarının üniversiteye kabulünü sağlamak için telefon ve posta dolandırıcılığı suçlamasını kabul ettikten sonra hapis cezasının yanı sıra 150 bin dolarlık para ve 100 saatlik kamu hizmeti cezası da almıştı.



Giannulli de beş ay hapis, 250 bin dolar para ve 250 saat kamu hizmeti cezalarına çarptırılmıştı.



Loughlin ve Giannulli'nin cezaevinden çıktıktan sonra California'da 13 milyon dolarlık bir ev satın aldıkları ve Meksika'da tatil yaptıkları öğrenilmişti.



DİĞERLERİ DE OYUNCULUĞA DÖNDÜ

Loughlin’le birlikte adları rüşvet skandalına karışan ve bu suçtan dolayı ceza alan diğer isimler Olivia Jade ve Felicity Huffman da kariyerlerine kaldıkları yerden devam ediyorlar. Jade, şu anda Dancing With the Stars programında yarışırken, Huffman da tekrar televizyona döneceğini duyurdu.



Loughlin, rüşvet skandalı sonrası 2019'da Netflix dizisi Fuller House'dan çıkarılmuş ve henüz plan aşamasında olan iki dizisi de iptal edilmişti.