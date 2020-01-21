Madonna'dan 45 dakika kala konser iptali

Madonna'nın pazar günü (19 Ocak) saat 20.30'da sahneye çıkması planlanıyordu ancak hayranlara 19.45'te gösterinin iptal edildiğini haber veren bir e-posta gönderildi.



Gönderilen mesajda Madonna'nın bu akşam sahneye çıkamayacağını üzülerek bildiriyoruz" ifadeleri yer aldı. Ünlü yıldız, Instragram'da şovu iptal ettiği için özür diledi.



Madonna, mesajında "Tekrar teşekkür ederim Lizbon! Bu geceyi iptal etmek zorunda kaldığım için üzgünüm ama bedenime kulak vermeli ve dinlenmeliyim! White port şarabı sayesinde gösterinin geri kalanını atlattım! Umarım salı görüşürüz" ifadelerine yer verdi.



61 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz yıl Madame X turnesi kapsamında Boston’daki 3 konserini daha iptal etmiş, yine sağlık sorununu açıklamazken ağrılarının dayanılmaz olduğunu ve dinlenmesi gerektiğini dile getirmişti.

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