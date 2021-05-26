Mark Ruffalo, İsrail'e yönelik 'yaptırım' çağrısında geri adım attı: Açıklamam kışkırtıcı ve saygısızdı

Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e yaptırım çağrısında bulunan dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Mark Ruffalo, açıklamalarından geri adım attı.



Twitter'dan yaptığı açıklamada Ruffalo, "Son İsrail / Hamas çatışması sırasında İsrail'in 'soykırım' yaptığını öne süren paylaşımlar için düşündüm ve özür dilerim. Açıklamam doğru değil, kışkırtıcı, saygısız. Burada ve yurt dışında antisemitizmi haklı çıkarmak için kullanılabilir. Şimdi abartıdan kaçınmanın tam zamanı" ifadelerini kullandı.

Ruffalo'nun geri adım atması bazı kesimlerce 'cesurca' olarak yorumlanırken, bazı kullanıcılar ise onu 'omurgasız' olarak nitelendirdi.



'İsrail'e yaptırımların zamanı geldi' demişti

Hollywood'un Hulk karakterini canlandıran ünlü isim Ruffalo, Twitter hesabından, "Kudüs'te 1500 Filistinli sınır dışı edilmekle karşı karşıya. 200 protestocu yaralandı, 9 çocuk öldürüldü. Güney Afrika'daki yaptırımlar, siyah halkın özgürlüğüne kavuşmasına yardımcı oldu. Filistinlileri özgürleştirmek için İsrail'e yaptırımların zamanı geldi" şeklinde paylaşım yapmıştı.



2 MİLYONA YAKIN İMZA TOPLANDI

Amerikalı aktör, 'Şeyh Cerrah' etiketiyle yaptığı paylaşımda, İsrail'e yaptırım için 2 milyon imza çağrısında bulunan bir internet sayfasının linkini de yer verdi.

Ruffalo'nun referans verdiği internet sayfasında, "ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Dışişleri Bakanları, Parlamenterler ve Devlet Başkanlarına" hitabıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail polisinin uyguladığı şiddete vurgu yapılarak, "Filistin halkına yapılan muamele, dünya vicdanında bir leke haline geldi. Filistinlilere tam ve eşit sivil haklar tanınana kadar İsrail sanayisine yaptırım getirme zamanıdır" ifadelerine yer verilmişti.



2 milyon imza çağrısı yapılan platformda 1 milyon 700 binden fazla imzanın toplandığı görülmüştü.