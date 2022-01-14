Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'nin şampiyonu bu akşam (14 Ocak Cuma) canlı yayında açıklanacak. Büyük final heyecanı devam ederken finalistlerden Hasan Biltekin'in hayatı ve kariyeri, merak konusu oldu. Peki, Masterchef Hasan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonu yarışmacılarından Hasan Biltekin, büyük finale kalan iki isimden biri oldu.Eren Kaşıkçı ile birlikte bu akşam şampiyonluk mücadelesine girecek olan MasterChef Hasan Biltekin'in yaşamı izleyiciler tarafından merak edildi.MASTERCHEF HASAN BİLTEKİN KİMDİR? 27 yaşındaki Hasan Biltekin aslen Nevşehirlidir. MasterChef Türkiye'de finale yükselen yarışmacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu Mezunudur.Yemek sektöründe liseden beri yer alan Biltekin, Nevşehir Belediyespor'un mutfak şefliğini yaptı. Bugüne kadar çok sayıda yemek yarışmasına katılan Biltekin'in madalyaları ile kupaları bulunuyor.MasterChef’e 2 kez katılmış bir yarışmacıdır. Geçen sene 3 evet oyu almıştı ancak annesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyip annesinin yanına gitmişti.Hasan Biltekin'in sevgilisi ise doktor olarak bilinen Hülya Acar'dır.Final yolunda Tahsin ile kıyasıya bir mücadele veren Hasan Biltekin Tahsin'in hazırladığı tatlı tabağının lezzetine çok yakın bir tabak hazırladı ve şeflerden istediği puanları alarak adını finale yazdırdı.Bu akşam MasterChef'te Hasan 2021 şampiyonu olabilmek için Eren ile mücadele edecek.