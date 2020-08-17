MasterChef’in 16 kişilik kadrosu belli oldu (Masterchef 16 kişilik kadroya giren isimler)

Masterchef'te son eleme gecesinde yarışmacılara istenen ilk yemek adana kebap oldu.



Şeflerin verdiği adana kebap menüsünü en iyi yapan Gülşah ana kadroya adını yazdırdı.

Gülşah, 'Çok zor bir yedi sene geçirdim. Çok düştüm, çevremdeki insanlar izliyorsa kesin ağlıyordur. Her seferinde tek başıma kalktım. Ama ben dedim ki 'nefes alıyorsak umut var, bir kapı açılacak diyordum ve o kapı açıldı' ifadelerinde bulundu.



MasaterChef'te son aday ise yaratıcılık oyunuyla belirlendi. 6 yarışmacının hünerlerini sergilediği yaratıcık oyununda ana ürün şeftali oldu.



30 dakikalık süre içerisinde şeftaliyi yemeklerinde en iyi kullanan Ebru, MasterChef 2020'nin son yarışmacısı oldu.

MASTERCHEF'İN 16 KİŞİLİK KADROSUNA İSİMLER

- Serhat

- Duygu

- Özgür

- Emir

- Ayyüce

- Sedat

- Esra

- Furkan

- Barbaros

- Tanya

- Berk

- Eray

- Uğur

- Celal

- Gülşah

- Ebru