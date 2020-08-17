MasterChef’in 16 kişilik kadrosu belli oldu (Masterchef 16 kişilik kadroya giren isimler)

Masterchef Türkiye 2020'de ana kadroda yerini alan 16 kişi dün akşam gerçekleşen son yarışla belli oldu. MasterChef Türkiye bugünden itibaren ana kadrosuyla ekranlara gelecek. Peki Masterchef Türkiye 2020'de ana kadroda yerini alan isimler kimler?

ntv.com.tr 17.08.2020 - 17:53

MasterChef’in 16 kişilik kadrosu belli oldu (Masterchef 16 kişilik kadroya giren isimler)

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Adana'nın meşhur Adana Kebabı evde nasıl yapılır? (Masterchef Adana Kebap tarifi)

Adana'nın meşhur Adana Kebabı evde nasıl yapılır? (Masterchef Adana Kebap tarifi)

Masterchef'te son eleme gecesinde yarışmacılara istenen ilk yemek adana kebap oldu.

Şeflerin verdiği adana kebap menüsünü en iyi yapan Gülşah ana kadroya adını yazdırdı.

Gülşah, 'Çok zor bir yedi sene geçirdim. Çok düştüm, çevremdeki insanlar izliyorsa kesin ağlıyordur. Her seferinde tek başıma kalktım. Ama ben dedim ki 'nefes alıyorsak umut var, bir kapı açılacak diyordum ve o kapı açıldı' ifadelerinde bulundu.

MasaterChef'te son aday ise yaratıcılık oyunuyla belirlendi. 6 yarışmacının hünerlerini sergilediği yaratıcık oyununda ana ürün şeftali oldu.

30 dakikalık süre içerisinde şeftaliyi yemeklerinde en iyi kullanan Ebru, MasterChef 2020'nin son yarışmacısı oldu.

MASTERCHEF'İN 16 KİŞİLİK KADROSUNA İSİMLER

- Serhat

- Duygu

- Özgür

- Emir

- Ayyüce

- Sedat

- Esra

- Furkan

- Barbaros

- Tanya

- Berk

- Eray

- Uğur

- Celal

- Gülşah

- Ebru

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