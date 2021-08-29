MasterChef'te ana kadroya kim girdi? (28 Ağustos 2021 ayrıntıları)

MasterChef Türkiye'de günün ilk yemeği Viyana Şinitzel oldu. Yarışmacılar en iyi Viyana Şinitzel'i yapmabilmek için stüdyoda ter döktü. Şeflerin yapılan yemekleri tadmasının ardından bir üst tura 5 isim çıktı.

REZENE YAPMAK İÇİN YARIŞTILAR



Her bölümü büyük bir heyecanla beklenen MasterChef Türkiye'nin dün akşamki yeni bölümünde yarışmanın yedek kadrosunda yer alacak ilk ismi belirleyecek ürün rezene oldu. Ana ürün rezeneyi en iyi kullanarak MasterChef Türkiye'nin kazanan yemeğini yaparak yedekler arasından ana kadroya gidecek ilk yarışmacı Mustafa oldu.



KİMLER ELEME ADAYI OLMUŞTU?



MasterChef Türkiye'nin 29 Ağustos 2021 tarihli yeni bölümünde yarışmaya veda edecek isim belli olacak. Tunahan, Tahsin, Burcu ve Görkem'in ardından Hamza ile Safanur da eleme potasında elenmemek için hünerlerini sergileyecek.

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