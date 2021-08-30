MasterChef'te kim elendi, kim gitti? (29 Ağustos MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı kim?)

Hafta içi 3 Takım oyununu da kaybeden Mavi Takım'dan Tunahan, Tahsin, Burcu, Görkem, Hamza ve Safanur isimleri potaya çıktı.

Potadaki isimler arasında eleme gecesi gerçekleşen büyük mücadele sonucu Masterchef Türkiye'de elenen isim belli oldu.

Danilo Zanna şefin imza tabağı olan Ragiz yemeği için tezgah başına geçen yarışmacılardan elenen isim Görkem oldu.

6 eleme adayının bulunduğu MasterChef'te, ilk turda yarışmacılardan beyaz peynir ana ürününden yaratıcı yemek yapılması istendi.

Bu tur için yarışmacılara tam 40 dakika zaman verildi.

Safanur en iyi tabağı yaparak turun birincisi olurken, Tunahan ikinci, Burcu ise üçüncü oldu. Görkem, Tahsin ve Hamza ise eleme turuna kaldı.