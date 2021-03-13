Meghan Markle saatini kızına yadigar olarak bırakacak

Kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle, ikinci kez ebeveynlik heyecanı yaşıyor. Yaz aylarından oğulları Archie ile birlikte dört kişilik bir aile olacak çiftten Meghan Markel'ın kızına vereceği hediye ise şimdiden belli. Sussex Düşesi planını yıllar önce açıkladı.

4 BİN 200 STERLİN ÖDEDİ



Independent Türkçe'nin haberine göre; Londra'ya taşınıp Prens Harry'le evlenmeden önce, Markle televizyon dizisi Suits'te oynayan başarılı bir Hollywood aktrisiydi. Rachel Zane'i canlandırdığı günlerde Markle, bir gün kızına verme umuduyla savurganlık yaparak 4 bin 200 sterlin (yaklaşık 44 bin TL) değerinde bir Cartier saat aldı.

SAVURGANLIK YAPTI

2015'te Hello! dergisine konuşan Markle "Cartier French Tank saatinde hep gözüm vardı" dedi. Eski oyuncu dizinin üçüncü sezon için onay aldığını öğrendiğinde tamamen savurganlık yaptı ve saatin iki renkli versiyonunu satın aldı. Hatta Markle klasik parçaya "M.M.'den M.M.'ye" ifadelerini yazdırdı ve bir gün kızına vermeyi planladığını açıkladı.

PRENSES DIANA'NI DA FAVORİSİYDİ



New York Times'a göre Cartier Tank, Prens Harry'nin merhum annesi Prenses Diana'nın da favorisiydi; Prenses Diana'nın bir Tank Louis Cartier'i ve tamamen altından yapılma bir Tank Française'si vardı.



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