Meghan Markle’ın babası Thomas Markle’dan kızının aleyhine ifade

Prens Harry (35) ve Meghan Markle'ın (38) kraliyet ailesinin 'üst düzey' üyeliğini bırakacaklarını açıklamasının ardından Kraliçe II. Elizabeth'in onay vermesiyle çift yeni bir sayfa açmaya hazırlanırken bu defa karşılarına Markle’ın babası Thomas Markle (75) çıktı.



Çiftin saraydan ayrılma kararının fitilini ateşleyenin, basından ve yalan haberlerden duydukları rahatsızlık olduğu edilmişti. Hatta Markle, Mail on Sunday gazetesine, arasının bozuk olduğu babasına yazdığı mektubu izinsiz yayımlaması nedeniyle dava açmıştı. Markle’ın avukatları, basınla olan hukuki mücadelesinde iddialarını kanıtlayacak belgeleri mahkemeye sunmuş ve şirketler "gerçek olmayan haberler yapmakla" suçlanmıştı.

MAHKEMEDE KIZINA KARŞI KONUŞACAK

Düşes’in dava açtığı Mail on Sunday yetkilileri, mektubu olduğu gibi yayımladıklarını ve anlamını değiştirecek hiçbir düzenleme yapmadıklarını açıklayarak haberlerinin arkasında olduklarını duyurmuştu. Gazete, dün yaptığı açıklamada ise, Düşes’in babası Thomas Markle'ın yanlarında olduğunu ve mahkemede kızının aleyhine, gazetenin lehine ifade vereceğini duyurdu.



Meghan Markle cephesinden henüz bu tanıklıkla ilgili bir açıklama yapılmadı.

BASIN AYRILIĞA İSİM TAKTI: MEGXIT