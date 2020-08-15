Mel Gibson'ın avukatlarından bal üreticisi kadına uyarı

Şili’de corona virüs salgını ekonomik sorunlar yaratmaya devam ediyor. Bu sorunlardan etkilenen ve işini kaybeden Yohanna Agurto adlı bir kadın, bir süredir aklında olan bal üretme projesini hayata geçirmeye karar verdi.

Agurto, ürettiği ballara ünlü aktör Mel Gibson’dan esinlenerek İspanyolca’da bal anlamına gelen Miel Gibson adını verdi.

Ayrıca Agurto, ünlü aktörün oynadığı ve yönetmenliğini yaptığı Braveheart (Cesur Yürek) filminden esinlenerek aktörün fotoğrafını kullandı ve bal kavanozlarının üzerine yapıştırdığı markaların alt kısmına, “Sadece cesurlar için” yazdı.



GİBSON’IN AVUKATLARINDAN HUKUKİ SÜREÇ



Söz konusu olayın ardından Mel Gibson’ın avukatlarından Agurto’ya ürünlerin piyasadan çekilmesi, aksi takdirde hukuki süreç başlatılacağı söylendi.

Olay üzerine Agurto sosyal medya hesabından Mel Gibson’a, “Sevgili Mel Gibson, lütfen Cesur Yürek filmindeki fotoğrafınızı ve adınızı balımızda kullanmamıza izin verir misiniz? Çocuklarım ve ben çok minnettar olacağız. Balımız sadece cesurlar için” ifadelerini kullandı. Agurto’ya sosyal medyada yoğun destek gelirken, Mel Gibson tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.