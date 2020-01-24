Melis Birkan ve Aras Aydın Sefirin Kızı’nda

Star TV’nin büyük beğeni ile izlenen dizisi Sefirin Kızı’na Melis Birkan ve Aras Aydın konuk oluyor.

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Sefirin Kızı'nda 'Küsmeye mola verme' sahnesi

Sefirin Kızı'nda 'Küsmeye mola verme' sahnesi

27 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek dizinin yeni bölümünde Melis Birkan ve Aras Aydın birlikte yer alacak.

Birkan baş komiser Canan başarılı oyuncu Aras Aydın ise komiser Turgut olarak izleyici ile buluşacaklar. Mali Şube'nin gözbebeği iki polis; başarılı ve göz açtırmayan çapraz sorgu teknikleriyle tanınıyorlar.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nare’nin babası Güven’in ihbarı ile polislerin gözaltına aldığı Sancar ve Gediz’in başları büyük belada. Peki bu durum Nare ve Sancar’ı nasıl etkileyecek? Sağdıçlar için bir çıkış yolu var mı? Merak dolu gelişmelerle “Sefirin Kızı” 27 Ocak Pazartesi akşamı Star’da.

SEFİRİN KIZI 6. BÖLÜM FRAGMANI

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