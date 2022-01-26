Melis Sezen: Saygısız eleştiriyi yok sayarım

Ünlü oyuncu Melis Sezen, Alem dergisine verdiği röportajda, aldığı bir eleştiri veya duyduğu bir eleştiri karşısında nasıl tepki gösterdiğini anlattı.

"Eleştiri işimizin bir parçası" diyen Sezen, "Yapıcı eleştiriye her zaman açığım çünkü eleştirinin amacı zaten yapıcı olma üzerinedir. Yıkıcı eleştiri, eleştiri başlığı altına sığınıp taşmak, kişisel değerler üzerinden konuşmak, aradaki saygıyı yok saymak; işte burada nasıl saygı yok sayılıyorsa, ben de bu eleştiriyi yok sayarım. Çünkü eleştiri başlığı adı altında yapılan saygısızlığı kabul etmem ve bunu yapan kişi de benim hayatımda olamaz. Benim dünyamda buna yer yok" dedi.

“ARKADAN İŞ ÇEVRİLMESİNE KATLANAMAM"



25 yaşındaki oyuncu, hayatta en katlanamadığı ve asla affetmeyeceği şeyi, “Arkadan iş çevrilmesi, yalan söylenmesi ve samimiyetsizlik” olarak tarif etti.