Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen aşkı belgelendi

Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, gönlünü Tuba Büyüküstün'den yeni ayrılan işletmeci Umut Evirgen'e kaptırdı. İkilinin birlikteliği tatil fotoğrafıyla belgelendi.

08.08.2020 - 10:04

Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen aşkı belgelendi

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Tuba Büyüküstün'den Umut Evirgen'le ayrılık açıklaması: Mahremiyetimize saygıyı hak etmiyor muyuz?

Tuba Büyüküstün'den Umut Evirgen'le ayrılık açıklaması: Mahremiyetimize saygıyı hak etmiyor muyuz?

En son rol aldığı Atiye dizisiyle hayran kitlesini artıran genç oyuncu Melisa Şenolsun, ünlü işletmeci Umut Evirgen'le aşk yaşamaya başladı.

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün ile 3 yıldır birlikte olan iş insanı Umut Evirgen, geçtiğimiz günlerde ilişkisini noktaladı. 

Hürriyet'in haberine göre, 23 yaşındaki Şenolsun ile 31 yaşındaki Evirgen çiftinin ilişkisi, tatil yaparken çekilen fotoğraflarıyla ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu Tuba Büyüküstün, üç yıldır aşk yaşadığı işletmeci sevgilisi Umut Evirgen ile ayrıldığını duyurmuştu.

Büyüküstün, "Birkaç ay önce ayrıldık. Benim hayatımdaki varlığı ve değeri büyük. Mahremiyetimize saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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