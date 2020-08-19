Menajerimi Ara ne zaman başlıyor? (25 Ağustos Salı Star'da)

Yayınlanan tüm tanıtımlarıyla beğeni toplayan, menajerler ile oyuncuların ışıltılı ve bir o kadar da zorlu dünyasını anlatan Menajerimi Ara, ilk bölümüyle 25 Ağustos’ta Star TV’de izleyicilerle buluşuyor.

19.08.2020 - 10:11

Menajerimi Ara ne zaman başlıyor? (25 Ağustos Salı Star'da)

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Oyuncular kendi dünyalarını menajerlerin gözünden anlatıyor (Star TV'nin Menajerimi Ara dizisi için geri sayım)

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Call My Agent’ın dünyadaki ilk uyarlaması Ay Yapım imzalı Menajerimi Ara’nın yayın günü belli oldu. Yayınlanan ön izleme sahneleri ve konuk oyuncularıyla da adından söz ettiren Menajerimi Ara, 25 Ağustos Salı günü izleyici ile buluşacak. 

DİCLE'NİN ZORLU MÜCADELESİ

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi oyuncuları bir araya getiren dizi, kendini bir anda bu dünyanın içinde bulan ve zorlu bir mücadelenin içine giren Dicle’nin (Ahsen Eroğlu) hikayesine odaklanacak.

BİLİNMEYEN SERÜVENLER

Ekran başındakiler, Dicle’yle birlikte hayranı oldukları oyuncularla birlikte menajerlerinin bilinmeyen serüvenlerine de ortak olacak.


AŞK KAPIYI ÇALACAK

Ego Ajans’ın güçlü menajeri Kıraç’ın (Barış Falay) herkesten sakladığı Antalya’da yaşayan kızı olan Dicle, babasıyla aynı sektörde çalışmak istemesiyle baba-kız arasında tansiyonu yüksek pek çok an yaşanırken, hiç beklenmedik bir anda aşk da kapıyı çalacak.

Star TV’de ekranlara gelecek ve senaryosu Yelda Eroğlu ile Yeşim Çıtak’ın imzasını taşıyan Menajerimi Ara’nın yönetmenliğini Ali Bilgin üstleniyor. Menajerimi Ara 25 Ağustos Salı, saat 20.00’de Star’da...

MENAJERİMİ ARA 1. BÖLÜM 2. FRAGMANI

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