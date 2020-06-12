Mert Fırat ve hamile eşi İdil Fırat tatilde

Mert Fırat ve ilk bebeğine üç aylık hamile olan İdil Fırat, Bodrum- Yalıkavak’ta görüntülendi.

Posta'dan Ali Keser'in haberine göre, İdil Fırat güneşe az çıktı, bol meyve yiyip su içti. Son derece formda olması da dikkat çekti. Eşinin üzerine titreyen Mert Fırat “Bebek için çok heyecanlıyız. Eşimin rahat bir hamilelik geçirmesi için buraya geldik. Ben işlerim için arada İstanbul’a gideceğim” dedi.

HAMİLELİK HABERİNİ INSTAGRAM'DAN AÇIKLADI

Mert Fırat 1,5 yıl önce evlendiği İdil Fırat ile birlikte bebek bekledikleri haberini Instagram’dan duyurarak, “Gönül isterdi ki daha sağlıklı ve huzurlu günlerde sevdiklerimize sarılarak müjdeli haberi verelim, fakat bir karantina gününe kısmet oldu. Biz bebek bekliyoruz. Oldukça heyecanlı ve mutluyuz. Kalbinden iyilik geçen, iyilikten beslenen, heyecanımızı paylaşan ve güzel dileklerini ileten herkese çok teşekkürler ve kucak dolusu sevgiler” demişti.

Fırat, paylaşımında ayrıca, “Biz bu heyecanı yaşarken kötülüğü mezhep edinmiş kişilerce bilinçli yapılan asılsız karalamalara karşı da yasal süreci başlattığımızı bu vesileyle bildirelim. Herkese sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluk dolu günler dileriz” ifadesini kullanmıştı.