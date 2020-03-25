Mert Fırat'tan erkeklere ev işlerini paylaşalım çağrısı

Corona virüs ise mücadele kapsamında farkındalık yaratmak için çağrıda bulunan ünlü isimlere son olarak Mert Fırat katıldı. 39 yaşındaki oyuncu ailesiyle vakit geçiren erkeklere çağrıda bulundu: Ev işlerini paylaşalım.

25.03.2020 - 08:19

UTC 2.Bölüm 80YY.JPG

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

BM İyi Niyet Elçisi Mert Fırat ''İhtiyaç Haritası''nı anlatıyor... (İyi Hikayeler 31 Ocak 2020)

BM İyi Niyet Elçisi Mert Fırat ''İhtiyaç Haritası''nı anlatıyor... (İyi Hikayeler 31 Ocak 2020)

Mert Fırat: Olması gerekeni yapıyorum

Mert Fırat: Olması gerekeni yapıyorum

BM İyi Niyet Elçisi Mert Fırat Türkçe öğrenen Suriyelilerle

BM İyi Niyet Elçisi Mert Fırat Türkçe öğrenen Suriyelilerle

Bin 872 corona virüs vakasının tespit edildiği Türkiye'de, milyonlarca insan salgının yayılmaması için sosyal izolasyson ve ev karantinası uygulamaya devam ediyor. Oyuncu Mert Fırat bu dönemde evde aileleriyle vakit geçiren erkeklere çağrıda bulundu. Instagram hesabından bir farkındalık videosu paylaşan Mert Fırat evde olan erkeklere şöyle seslendi:

"DAHA RAHAT GEÇECEK"

“Ülkemiz uzun bir seferberliğe hazır. Bu süreyi sokaktan, maçtan ve işten uzakta evimizde geçireceğiz. Çocuklarımız evde uzaktan eğitim görecek. Bazılarımızın evinde daha da özen göstermesi gereken yaşlılarımız olacak. Gelin bu zor zamanları bir fırsata çevirelim. Temizliğin ve alışverişin büyük bölümünü paylaşalım. Uzaktan eğitim gören çocuklarımıza yakından ilgi gösterelim. Göreceksiniz karantina çok daha rahat geçecek. Ev işlerini paylaşan erkeklerin yanındayız.”

CORONA VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...