Mert Fırat'tan erkeklere ev işlerini paylaşalım çağrısı

Bin 872 corona virüs vakasının tespit edildiği Türkiye'de, milyonlarca insan salgının yayılmaması için sosyal izolasyson ve ev karantinası uygulamaya devam ediyor. Oyuncu Mert Fırat bu dönemde evde aileleriyle vakit geçiren erkeklere çağrıda bulundu. Instagram hesabından bir farkındalık videosu paylaşan Mert Fırat evde olan erkeklere şöyle seslendi:

"DAHA RAHAT GEÇECEK"

“Ülkemiz uzun bir seferberliğe hazır. Bu süreyi sokaktan, maçtan ve işten uzakta evimizde geçireceğiz. Çocuklarımız evde uzaktan eğitim görecek. Bazılarımızın evinde daha da özen göstermesi gereken yaşlılarımız olacak. Gelin bu zor zamanları bir fırsata çevirelim. Temizliğin ve alışverişin büyük bölümünü paylaşalım. Uzaktan eğitim gören çocuklarımıza yakından ilgi gösterelim. Göreceksiniz karantina çok daha rahat geçecek. Ev işlerini paylaşan erkeklerin yanındayız.”



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