Met Gala da corona virüs yüzünden ertelenebilir

Moda dünyasındaki corona virüs iptallerine rağmen planlandığı gibi 4 Mayıs'ta düzenleneceği açıklanan, moda dünyasının en prestijli gecesi MET Gala'nın ertelenmesi gündemde.

ETKİNLİKLER İNCELE ALTINDA

Met Müze sözcüsünün 3 Nisan'dan sonra yapılması planlanan etkinliklerin inceleme altında olduğunu açıklaması gözleri New York'taki en özel sosyal etkinliklerden ve en büyük yardım gecelerinden biri olarak değerlendirilen MET Gala'ya çevirdi.

3 LOKASYON KAPATILDI



13 Mart itibariyle New York City'deki üç Met lokasyonunun (Met Beşinci Cadde, Met Breuer ve Met Cloisters) corona virüs tedbirleri kapsamında kapatılması, erteleme ihtimalini yükseltti.

"ÖNCELİĞİMİZ HALK SAĞLIĞI"



Kostüm Enstitüsü'nün dış ilişkiler sorumlusu Nancy Chilton'ın "Şu anda tüm müze etkinlikleri 3 Nisan'a kadar iptal edildi. Belirsiz halk sağlığı ortamı göz önüne alındığında, 3 Nisan'dan sonraki müze etkinliklerinin iptal edileceğini veya erteleneceğini söyleyebiliriz. En iyiyi umuyoruz, ancak halk sağlığı ve güvenliği ilk önceliklerimiz" sözleriyse Met Gala 2020'nin iptal edileceğini neredeyse kesinleştirdi.

BU YILIN TEMASI

Galanın bu yılki teması, Zamana Dair: Moda ve Süre (About Time: Fashion and Duration) olarak belirlendi. Galada 1870'den günümüze 160 parçalık bir arşiv de sergilenecekti.

