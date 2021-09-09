Miss Turkey 2021 ikincisi Cemrenaz Turhan kimdir?

Miss Turkey 2021 yarışmasında 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. Yarışmada Dilara Korkmaz Türkiye’nin en güzel kızı seçildi. Cemrenaz Turhan ise Miss Turkey 2021 yarışmasında ikinci seçildi. Peki Cemrenaz Turhan kimdir, kaç yaşında?

ntv.com.tr 09.09.2021 - 10:30 | Son Güncelleme : 09.09.2021 - 10:42

Miss Turkey 2021 ikincisi Cemrenaz Turhan kimdir?

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Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz hakkında merak edilenler

2021 Miss Turkey finali dün akşam (8 Eylül Çarşamba) yapıldı.

Dilara Korkmaz'ın birinci olduğu yarışmada, ikinci Cemrenaz Turhan oldu.

Dilara Korkmaz Türkiye'yi Miss World'de, 2. olan Cemrenaz Turhan ise Miss Universe’de temsil edecek. 3. seçilen Şira Sahilli de Türkiye'yi Miss Supranational’da temsil edecek.

CEMRENAZ TURHAN KİMDİR?

Miss Turkey 2021 yarışmasının ikincisi olan Cemrenaz Turhan, Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Mühendisliği 4.sınıf öğrencisidir.

23 yaşındaki Turhan'ın boyu 1.82 cm'dir.

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