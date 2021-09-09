Miss Turkey 2021 ikincisi Cemrenaz Turhan kimdir?

2021 Miss Turkey finali dün akşam (8 Eylül Çarşamba) yapıldı.

Dilara Korkmaz'ın birinci olduğu yarışmada, ikinci Cemrenaz Turhan oldu.

Dilara Korkmaz Türkiye'yi Miss World'de, 2. olan Cemrenaz Turhan ise Miss Universe’de temsil edecek. 3. seçilen Şira Sahilli de Türkiye'yi Miss Supranational’da temsil edecek.



CEMRENAZ TURHAN KİMDİR?

Miss Turkey 2021 yarışmasının ikincisi olan Cemrenaz Turhan, Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Mühendisliği 4.sınıf öğrencisidir.

23 yaşındaki Turhan'ın boyu 1.82 cm'dir.

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