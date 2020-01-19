Moda markası Louis Vuitton dev elması satın aldı

Fransız lüks moda markası Louis Vuitton, 1758 karat ile dünyanın en büyük ikinci ham elmasını satın aldı. Elmas, geçen yıl Botswana’dan çıkarılmıştı.



Geçtiğimiz aylarda Tiffany mücevher markasını 16,2 milyar dolara satın alan Louis Vuitton’un mücevher sektöründe büyüme planı olduğu belirtildi.



Moda devi, ham elmas için ödediği fiyatı açıklamadı. 1758 karatlık elmasın bir küçüğü 1109 karatlık elmas üç yıl önce 53 milyon dolara satılmıştı.



3106 karatlık dünyanın en büyük elması ise dokuz parçaya bölünmüş, ikisini İngiliz kraliyet ailesi almıştı.