Mossad’ın eski şefi Yossi Cohen aşk skandalıyla gündemde

İsrail’in Channel 13 televizyonunda Hamakor adlı programda yayınlanan habere göre, İsrail gizli servisi Mossad’ın eski şefi Yossi Cohen, uçuş görevlisi olan sevgilisi ve onun kocasıyla gizli ülkesinin gizli bilgileri paylaştı.Cohen'in, çifte Mossad’ın dünyadaki operasyonlarının yanı sıra kendisinin yurtdışı seyahatlerine dair bilgileri anlattığı iddia edildi.



Aşk skandalı, İsrail gündemine otururken; Cohen’in sevgilisinin eşi Guy Shiker, Cohen’in boşboğaz olduğunu, kendisine ünlü bir Arap liderinin doktorundan bilgi aldığını söylediğini aktardı. 4 çocuk babası Yossi Cohen ise hakkındaki iddiaları reddetti.