Muazzez Ersoy prodüksiyon şirketine açtığı davayı kazandı

Muazzez Ersoy, 2 yıl önce Kraliçe’den Nostaljiler ve Mozaik adlı 2 albümünün mali haklarını elinde bulunduran Öncü Müzik prodüksiyon şirketine dava açtı.

ZARARA UĞRATTIĞINI İDDİA ETTİ

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne avukatı aracılığıyla başvuran sanatçı, müzik şirketinin kendisini zarara uğrattığı iddiasıyla albümlerin mali haklarını istedi.

TÜM HAKLARI SANATÇIYA VERİLDİ



Davanın önceki gün yapılan karar duruşmasına tarafların avukatları katıldı. Mahkeme, dava konusu 2 albümle ilgili tüm mali hakların Ersoy’a ait olduğuna karar verdi.

