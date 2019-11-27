Müge Boz'dan Vina'lı ilk paylaşım

Müge Boz geçtiğimiz haziran ayında Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz ile nikah masasına oturdu.



Çiftin ilk bebekleri ise 24 Kasım'da dünyaya geldi. Bebeğin cinsiyetini doğumda öğrenen çift, kızlarına Vina adını verdi.



Müge Boz, Vina ile ilk fotoğrafını da Instagran sayfasında paylaştı. Boz altına şu notu düştü: "İşte Vinå'mız da aramıza katılıncaaaa ... Daha parlak, daha ışıklı oldu ailemiz! İyiki anne-baba olarak bizi seçtin, aramıza katıldın bitanem... Yeni hayatımız çok güzel, mutluluk ve sağlıkla dolu olsun canım ailem! Bu süreçte yanımızda olan, tüm ailemize ve arkadaşlarımıza, doktorumuza ve hemşirelere sonsuz teşekkürler. Hastanede bir kutlama, bir ağırlama olmadı. O yüzden canım arkadaşlarım, ‘bize doğum haber verilmedi, biz çağrılmadık’ diye düşünmesinler lütfen. (Kapıda Vinå’nın adı bile yazmıyordu o derece) Hastane ziyaretlerini hiç sevmediğimi bilenler bilir zaten. Telefonu da resmen şu an elime alabildim. Güzel tebrik mesajlarınıza yavaş yavaş cevap vereceğim, özenle. Malum, yeni olan çok şey var şu anda hayatımda. Hepinizi öpüyorum, sevgiler, öpücükler"