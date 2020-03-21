Natalia Oreiro: Hayalimdeki rolü kaptım

Türkiye'de 90’ların sonunda yayınlanan Vahşi Güzel (Muneca Brava) dizisiyle tanınan Uruguaylı oyuncu Natalia Oreiro; Arjantin’in en sevilen first lady’si Maria Eva Duarte de Peron’a hayat verecek.

"DUYDUĞUM ANDA BUZ KESTİM"



Çekimleri mayıs ayında başlayacak, yedi bölümlük Santa Evita’da rol olacak olan 42 yaşındaki Oreiro, “Bu rol için seçildiğimi duyduğum anda buz kestim. Hayatımın en büyük meydan okuması olacak. İtiraf etmeliyim ki biraz korkuyorum ve aynı zamanda minnettarım” dedi.



Natalia Oreiro, Wakolda (2013) setinde

Evita lakabıyla bilinen Peron için oyuncu, “Bana kalırsa o, tarih boyunca siyasi ve manevi anlamda en önemli kadındır. Aynı rol daha önce de geldiğinde kendimi hazır hissetmediğim için kabul etmekte tereddüt yaşamıştım. Ama artık kalbimi, ruhumu ve bedenimi bu karaktere hazır hissediyorum” şeklinde konuştu.