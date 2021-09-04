Natalie Portman, Thor: Love and Thunder için nasıl kas yaptığını anlattı

Hollywood yıldızı Natalie Portman; Vanity Fair'e verdiği röportajda Thor: Love and Thunder ile süper kahraman evrenine dönüşüne dair konuştu. Yeni filminde Mighty Thor'u üstlenecek Portman, rolünün hakkını verebilmek için 4 ay boyunca sıkı bir egzersiz ve diyet rutini izlediğini söyledi. Independent Türkçe'nin haberine göre 40 yaşındaki oyuncu çok fiziksel olan bu sürecin gerçekten eğlenceli geçtiğini belirtti.

"BİR SÜRÜ PROTEİN İÇECEĞİ VARDI"



Portman "Hakikaten eğlenceliydi. Naomi Pendergast isminde bir eğitmenle çalıştım, sanırım çekimlerden 4 ay önceydi ve sonrasında tabii çekim döneminde de çalıştık. Çok fazla ağırlık çalıştık ve bir sürü protein içeceği hazırladık" dedi.

HEM ÇEVİKLİK HEM GÜÇ ÇALIŞMASIYDI"



İsrailli-Amerikalı aktris "Daha önce hiç yapmadığım bir ağırlıksıklet antrenmanıydı. Tabii ki hiçbir zaman gerçekten hantal olmayı amaçlamadım. Çok fizikseldi bu yüzden hem çeviklik hem de güç çalışmasıydı" diye konuştu. Thor: Love and Thunder'ın 6 Mayıs 2022'de vizyona girmesi bekleniyor.



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