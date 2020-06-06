Nebahat Çehre özel izinle sokakta

Corona virüs salgınından korunma tedbirleri nedeniyle 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı usta oyuncu Nebahat Çehre’yi de etkiledi.

DOKTOR RANDEVUSU ALDI



Yaş engeline takılan 76 yaşındaki Çehre önceki gün Nişantaşı’nda bir kafedeydi. Arkadaşıyla sohbet ederken görüntülenen oyuncu, doktor randevusu alarak dışarı çıktığını söyledi.

"GÜNDE 5 KİLOMETRE YÜRÜYORUM"



Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre, maskesini Selma Ergeç'in hediye ettiğini belirten usta oyuncu "Ben günde beş kilometre yürüyorum oturduğum sitenin etrafında. Sanırım o biraz baskı yapmış. Belimde ufak bir fıtık var, ağrı duyunca iğne olmak için hastaneye geldim. Fırsattan istifade uzun zamandır görmediği arkadaşlarıyla da hasret giderdim" dedi. Oyuncu, “Corona virüsü kabullendik artık. Sokaklar cıvıl cıvıl olmuş bile” dedi.