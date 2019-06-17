Nejat ve Suna'nın aşk oyunu çok sevildi (Yazın en tatlı çifti)

Geçen hafta ilk bölümü ile izleyiciyle buluşan Benim Tatlı Yalanım'ım başrol oyuncuları Furkan Palalı ile Aslı Bekiroğlu’nun enerjileri ve birbirlerine olan uyumları tam not alırken, ikiliye sosyal medyadan övgü yağdı. Birbirlerine çok yakıştırılan ikili şimdiden yazın en çok konuşulan çiftti olmaya aday.



SÜRPRİZ GELİŞMELER ALEVLENECEK

Suna (Aslı Bekiroğlu) ve Nejat ( Furkan Palalı) arasındaki tutku 20 Haziran Perşembe ekrana gelecek 2. bölümdeki sürpiz gelişmelerle iyice alevlenecek.



Nejat’ın, Suna’ya Kayra’nın bir günlüğüne annesi olur musun? Teklifine alacağı yanıt ve sonrasında yaşanacaklar büyük merakla bekleniyor.

