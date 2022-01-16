New York Moda Haftası programı açıklandı

CFDA ve IMG, birkaç hafta boyunca tartışılan New York Moda Haftası'nın yapılacağını ve moda endüstrisinin önde gelen tasarımcılarından birçoğunun yüz yüze defile planlarını gerçekleştireceğini doğruladı.

DİJİTAL OLARAK DA YAYINLANACAK

Gabriela Hearst, Michael Kors, Khaite'den Cate Holstein, Tom Ford, Coach'dan Stuart Vevers ve Christian Siriano dahil olmak üzere bir dizi büyük isim defile gösterileri veya dijital aktivasyonlar sunmak için geri dönecek. Ek olarak, Dauphinette, Interior, Judy Turned, Loring, Luchen, Melke, Saint Sintra ve Zankov gibi yeni yüzlerden oluşan bir grup, yüz yüze etkinliklere ev sahipliği yapacak.

CORONA VİRÜS TEDBİRLERİ UYGULANACAK





Gösteriler ve sunumlar, katılanları desteklemek için yıl boyunca kullanılabilecek olan CFDA'nın dijital merkezinden yayınlanmaya devam edecek. CFDA ayrıca, yüz yüze gösterilerin, bireylerin girişte corona virüs aşılarının kanıtını sağlamasını ve içerideyken her zaman maske takmasını gerektiren New York Eyaleti sağlık yönergelerine uygun olarak gerçekleştirileceğini belirtti. Sosyal mesafeyi sağlamak için yeterli alana sahip gösteri mekanlarında misafir kapasitesi azaltılacak.



Koşullara rağmen, çoğu marka, hafta boyunca gerçekleşecek önemli sayıda fiziksel etkinliği ortaya koyan programla birlikte, şimdilik kişisel podyum gösterilerine devam edecek gibi görünüyor.

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