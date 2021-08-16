Norveç stadyumda parti skandalını konuşuyor

Norveç’in üst liginde bulunan Brann kulübünde futbol oynayan 12 futbolcunun stadyumda ve soyunma odasında 20’li yaşlardaki 7 kadınla sabah 05.00’e kadar süren parti yapması tepki çekti.

16.08.2021 - 09:11

Norveç stadyumda parti skandalını konuşuyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın en dikkat çeken sporcuları

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın en dikkat çeken sporcuları

Brann kulübünün 12 futbolcusu, geçtiğimiz pazartesi gecesi oynanan bir hazırlık maçından sonra,  kendi statlarında kadınlarla parti yaptı. Norveç'te gündeme oturan olay sonrası kulüp partiye katılanların cezasız kalmayacağını açıkladı. 

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Birkaç oyuncunun, kulübün soyunma odasında kadınlarla birlikte olduklarını itiraf etmeleri üzerine polis soruşturma başlattı. Polisten yapılan açıklamada, “Bir suç eylemi oluşup oluşmadığını tespit etmek için değerlendirme yapıyoruz” denildi.

CİNSEL SALDIRI SUÇLAMASI

Ülkenin en büyük gazetelerinden olan VG ise polisin skandalla ilgili soruşturma başlatmasının nedeninin, futbolculardan birinin kadınlara cinsel saldırıda bulunması olduğunu yazdı.

SONUÇLARI OLACAK


Brann Sportif Direktörü Jimmi Nagel Jacobsen, “Bu olayın 12 oyuncu için elbette bazı sonuçları olacaktır. Bu sonuçların ne olacağına karar vereceğiz” diye konuştu.

Ada Masalı 9. yeni bölüm 2. fragmanı

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...