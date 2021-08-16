Norveç stadyumda parti skandalını konuşuyor

Brann kulübünün 12 futbolcusu, geçtiğimiz pazartesi gecesi oynanan bir hazırlık maçından sonra, kendi statlarında kadınlarla parti yaptı. Norveç'te gündeme oturan olay sonrası kulüp partiye katılanların cezasız kalmayacağını açıkladı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Birkaç oyuncunun, kulübün soyunma odasında kadınlarla birlikte olduklarını itiraf etmeleri üzerine polis soruşturma başlattı. Polisten yapılan açıklamada, “Bir suç eylemi oluşup oluşmadığını tespit etmek için değerlendirme yapıyoruz” denildi.

CİNSEL SALDIRI SUÇLAMASI



Ülkenin en büyük gazetelerinden olan VG ise polisin skandalla ilgili soruşturma başlatmasının nedeninin, futbolculardan birinin kadınlara cinsel saldırıda bulunması olduğunu yazdı.

SONUÇLARI OLACAK





Brann Sportif Direktörü Jimmi Nagel Jacobsen, “Bu olayın 12 oyuncu için elbette bazı sonuçları olacaktır. Bu sonuçların ne olacağına karar vereceğiz” diye konuştu.



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