Nurgül Yeşilçay: Ağustos böceğini tutuyorum

Instagram hesabından yayınladığı karelerle karantina sürecini eğlenceli hale getirmeye çalışan oyuncu Nurgül Yeşilçay, birkaç hafta önce oğlu Osman Nejat Özer ile birlikte tatile çıkmıştı. Bol bol denizin ve güneşin keyfini çıkaran Yeşilçay, geçtiğimiz gün İstanbul'a döndü.

"AĞUSTOS BÖCEĞİNİ TUTUYORUM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu, Ağustos Böceği ile Karınca masalına gönderme yaparak, "Ağustos Böceği ile Karınca’da Ağustos Böceği’ni tutuyorum. Fırsatı olan tatile... İstanbul yanıyor, gelmeyin" notunu düşerek takipçilerini uyardı.



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