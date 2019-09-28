Geçtiğimiz kasım ayında eski Malezya Kralı Sultan V. Muhammed (50) ile evlenen eski Rus güzellik kraliçesi Oksana Voevodina (27), ‘peri masalı’nın nasıl bittiğini anlattı. Eski eşinin, mayıs ayında doğan çocuğunun kendisinden olduğunu inkâr ettiğini söyleyen Voevodina, oğlu Leon’un V. Muhammed’den olduğunu kanıtlamak için DNA testine başvuracağını söyledi.
TAHTTAN ÇEKİLMİŞTİ
Sultan V. Muhammed, temmuz ayında şeriat kurallarına göre boşadığı Voevodina’nın Rusya’da katıldığı bir ‘reality şov’da kameralara yansıyan havuzdaki özel görüntüleri sonrası görev süresinin dolmasını beklemeden Malezya tahtından çekildiğini açıklamıştı.