Omar Harfouch: Gerald Marie'nin cinsel istismar panosu vardı

Merkezi Paris’te bulunan, dünya çapındaki modellik ajansı Elite’in 25 yıl Avrupa başkanlığını yapan Gerald Marie hakkında bir yıldır cinsel saldırı soruşturması yürütülüyor. Gerald Marie (71) ajansın başındayken aralarında reşit olmamış bir genç kızın da bulunduğu bazı modellere cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor. Fransa’da başlatılan soruşturma, eski BBC muhabiri Lisa Brinkwort’un şikâyeti ve üç eski modelin Marie’nin kendilerine tecavüz ettiği iddiası üzerine açıldı.

Gerald Marie

Marie’nin başkanlığı sırasında ajansta çalışan Lübnanlı iş insanı Omar Harfouch’un soruşturmayı yürüten Fransız savcılık makamlarına yardım ettiği bildirildi. Omar Harfouch da çoğu manken 13 kadının 1980’ler ile 1990’larda Marie’nin tecavüzüne ve tacizine uğradıklarına dair iddialarında adli makamlara yardımcı olduğunu söyledi.

Omar Harfouch soruşturmaya destek veriyor

İngiliz Times gazetesine konuşan Omar Harfouch, Gerald Marie ve suç ortaklarının kimin en çok kadınla cinsel ilişkide bulunduğunu yazdıkları bir panoları olduğunu ve zanlıların aralarında istismar yarışı yaptıklarını öne sürdü.



KRİTER KADINLARIN YAŞLARIYDI



Harfouch, “Bu yarışmanın kriteri kadınların yaşlarıydı. İstismar ettikleri kadınlar ne kadar gençse ve kaçı bakireyse zanlılar o kadar çok puan alıyordu. Her moda haftasının sonunda, uyguladıkları cinsel istismarları karşılaştırırlardı” dedi.





Gerald Marie 2001'de ajans modelleriyle

Ajansla ilişkisini sert şekilde bitiren Harfouch, Marie’yi cinsel avcı”olarak nitelendirdi ve kadınlar hakkında konuşurken kaba bir dil kullandığını söyledi.



TOP MODELLERİN AJANSI



Model sektörünün en güçlü isimlerinden biri olarak kabul edilen Gerald Marie’nin Elite başkanlığı sırasında ün kazandırdığı isimler arasında Naomi Campbell, Claudia Schiffer ve Cindy Crawford gibi top modeller de bulunuyor.