İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Arif Sağ: Orhan Gencebay nefret suçu işliyor

Orhan Gencebay, kurucusu olduğu MESAM’daki başkanlığını bıraktıktan sonra, Arif Sağ tarafından eleştirilmesiyle ilgili konuştu.



Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre; MESAM’la kesinlikle ilgilenmediğini söyleyen Gencebay, “Bakanlığımız geçici yönetim kurulu atadı. Onlar yaklaşık üç aydan beri genel kurulu hazırlıyor. Kesinlikle benim müdahalem yok. Genel kurul yapılacak ama ben gitmeyeceğim. Arif Sağ’ın söyledikleri son derece yanlıştı. Başkaları da bunu çarpıttı. O insanların dürüst olduğuna inanmıyorum. Ben şerefimle ve onurumla yaşadım. Öyle de öleceğim” şeklinde konuştu.

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