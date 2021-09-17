Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay ile Seda Han Özmen evlendi

Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, uzun süredir beraberlik yaşadığı Seda Han’la Çırağan Sarayı’nda nikah masasına oturdu.

ntv.com.tr 17.09.2021 - 12:38 | Son Güncelleme : 17.09.2021 - 13:15

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay ile Seda Han Özmen evlendi

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Oyuncu Gökhan Gencebay, 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Seda Han Özmen ile hayatlarını birleştirdi. Çift, Çırağan Sarayı'nda dünya evine girdi.

Sanat ve iş dünyasının ünlü isimlerini bir araya getiren düğünde, iş insanı Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emekli Tüm Amiral Cihat Yağcı, Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop gibi önemli isimler de yer aldı.

Gökhan Gencebay ve Seda Han, temmuz ayında nişanlanmıştı. Güzel haberi sosyal medyadan duyuran Sevim Emre, ‘Günün adı mutluluk! Yavrularım’ mesajını paylaşmıştı.

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