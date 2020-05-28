Oscar ödüllü yönetmen Alfonso Cuaron: İşçilerin ücretleri ödenmeli

Oscar ödüllü Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron, Covid-19 salgını döneminde işlerini kaybeden ev işçilerinin ücretlerinin ödenmeye devam edilmesi çağrılarına destek verdi.

28.05.2020 - 11:03

GettyImages-1138736975.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Akademi 2021 Oscar törenini erteleme kararını tartışıyor

Akademi 2021 Oscar törenini erteleme kararını tartışıyor

Salgın döneminde Meksika’daki 2.3 milyon ev işçisi ücretlerini alamadı. Sendikalar, ailelerin sağlık gerekçeleri nedeniyle ev işçilerini uzaklaştırdıklarını, ama ücretlerini ödemeye de devam etmediklerini söylüyor.

Ünlü yönetmen Alfonso Cuaron, “İş verenler olarak bu belirsiz zamanlarda ev işçilerinin ücretlerinin ödenmesi bizim sorumluluğumuz” dedi.

Cuarón, “Bu kampanya, bizim bakımımızı üstlenenlerin ne kadar önemli olduklarını hatırlamamız, hak ettikleri saygıyı göstermemiz için düzenleniyor” ifadelerini kullandı.

Latin Amerikalı bir ev işçisinin hikayesini anlattığı Roma adlı filmle 2019 yılında en iyi yönetmen Oscar’ını almıştı.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...