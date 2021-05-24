Oyuncu Burak Sergen taburcu oldu: 45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum

Corona virüse yakalanan ardından bir süre yoğun bakımda kalan Burak Sergen taburcu oldu. Sergen, "45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum" ifadelerini kullandı.

24.05.2021 - 16:56

Oyuncu Burak Sergen taburcu oldu: 45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum

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Usta oyuncu Burak Sergen, bir ay önce evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Corona virüse yakalandığı tespit edilen 60 yaşındaki oyuncu uzun zamandır yoğun bakımda tedavi altındaydı.

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Taburcu olan Sergen, "45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum. Yendiğime çok mutluyum bu hastalığı. Berbat bir şey ve çok ciddiye alınması gereken bir şey” dedi.

Sergen’in doktoru ise “Evde rehabilitasyon süremiz olacak. Tabi kontrol ve takiplerim devam edecek. Biz yine hastamızı evine sağlıklı bir şekilde uğurlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

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