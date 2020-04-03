Oyuncu Cansın Çekili, corona virüse yakalandı

Çocuk, Mucize Doktor ve Erkenci Kuş gibi dizilerde rol alan oyuncu Cansın Çekili, dünyayı etkisi altına alan corona virüse yakalandı. Son olarak Çocuk dizisinde Zeynep karakterine hayat veren oyuncu Instagram hesabının hikâye kısmından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"SIKILMAYA HAKKKIM YOK"



"20 gündür bronşit ve alerji ile uğraştığımı zannederken geçen hafta hastaneye gittiğimde yapılan test sonucum pozitif çıktı. Kendi karantinamı sürdürdüğüm döneme şimdi de daha da alan küçültüp odamda kalarak devam ediyorum, çünkü evde hastayım diye yanıma gelen ve kalan canım annem ve kardeşim var. Sıkılmaya hakkım yok, hakkımız yok. Hastalık o kadar zor ve yorucu ki inanın başka birine de bulaştırırım ve ona da bir şey olur korkusu inanılmaz."

"ÇİKOLATADAN TAT ALAMIYORUM"

"Öksürmekten mesela artık göğsüm ağrıyor, çok sevdiğim çikolatalardan asla tat alamıyorum. Her gün bilmem kaz kez sıktığım parfümlerimin hepsi çekmeceme kalktı çünkü kokusunu alamıyorum. Zaten aldığım dönemlerde de öksürtüyor yani bazen çok sevdiğiniz şeyler de size iyi gelmeyebiliyormuş bunu anladım. Sağlık diyorum çok önemli. Zaten önemsiyorduk bunu daha da önemsediğimizi anlamak için böyle yaşanmışlıklara ihtiyaç duymayalım.

MASKE GEREKSİZ GÖRÜŞÜ DEĞİŞİYOR